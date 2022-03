Nog dit jaar ‘vierkant groen’ op de Tiensepoort in Leuven: “Belangrijke vooruitgang voor veiligheid van fietsers en voetgangers”

Leuven Marcel Vanthilt verwelkomt zaterdag­avond uw dansbenen in Het Depot: “Radio Willy geeft peper in de saus”

Vergeet heel even de ellendige coronaperiode die we achter de rug hebben en smeer uw benen in voor High Voltage in Het Depot in Leuven. Als we Marcel Vanthilt mogen geloven dan wordt het het feestje van de populaire digitale radiozender Willy een hoogvlieger om niet snel te vergeten. “StuBru heeft de rol een beetje gelost en Willy vult het gat in”, laat Marcel Vanthilt optekenen.

4 maart