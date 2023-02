Nog dit jaar nieuwe fietsverbinding in het Provinciedomein: “Blij dat we antwoord kunnen formuleren op de vraag van de gebruikers.”

Leuven Stad Leuven krijgt gelijk in beroep tegen Parking Beneden­stad: “Het Bruulpark blijft integraal behouden en wordt zelfs uitgebreid”

De Raad van State heeft zich in het voordeel van de stad Leuven uitgesproken in het dossier over parking Benedenstad. Die beslissing maakt de weg vrij voor een ondergrondse parking met een nieuw kantoor op de terreinen van Interleuven in de Brouwersstraat. “Voor de bouw hebben zich inmiddels al vier kandidaten aangemeld”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V).