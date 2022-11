Nog 150 tickets voor Rode Duivels in Het Depot

Het leek erop dat de voetbalkoorts voor het WK in Qatar langzaam op gang kwam en zo is het ook gelopen. Sinds de start van het belangrijkste voetbaltornooi ter wereld stijgt de interesse langzaam maar zeker en dat merkt directeur Mike Naert ook aan de ticketverkoop voor de wedstrijden die worden uitgezonden op groot scherm in de Leuvense concertzaal. “Het kwam inderdaad traag op gang maar ondertussen loopt de verkoop van tickets wel vlot”, aldus Mike Naert. “Het Depot heeft een capaciteit van 960 plaatsen en momenteel zijn er nog zo’n 150 tickets over. Net zoals bij de vorige grote tornooien zenden we alle wedstrijden van de Rode Duivels uit. Voor onze zaal is het niet per definitie een nadeel dat het WK wordt georganiseerd in de winter, al is het toch een nieuw gegeven en een andere beleving. Veel zal afhangen van de prestaties van Dries Mertens en co. Maar als de ticketverkoop een maatstaf is dan merk ik toch dat er sinds de openingswedstrijd van het WK meer animo is bij de mensen voor onze Rode Duivels.”