NMBS investeert in fietsenstallingen aan station Heverlee: “Quasi verdubbeling van aantal plaatsen”

HeverleeHet aantal fietsstallingen aan het station van de Leuvense deelgemeente Heverlee is sinds deze week zo ongeveer verdubbeld. Bovendien zorgde de NMBS ook voor een overkapping zodat de fietsen beter beschermd zijn tegen de weersomstandigheden. Het is de zoveelste stap in de evolutie van Leuven naar een echte fietsstad. Eerder werd er ook al een zogenaamd Mobipunt geopend aan het station.

Leuven gaat voor een versnelling in de klimaatambities en wel van 40 naar 55% tegen 2030. Om die doelstelling te bereiken legde het Leuvense stadsbestuur zopas een aangepast klimaatactieplan op de tafel: Sustainable Energy & Climate Action Plan (SECAP). Met deze vrijwillige overeenkomst wil Europa steden en gemeenten aanzetten om invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen. “De maatregelen en acties die hiervoor genomen moeten worden, brengt de stad samen in haar SECAP”, stelde schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). “Het omvat onder meer zes sleutelacties die naar voor worden geschoven als speerpunten van het klimaatbeleid.” De verdere uitrol en versterking van de Mobipunten is één van die sleutelacties want de stad Leuven zet in op een ‘modal shift’ in de mobiliteit: van de auto naar de fiets/openbaar vervoer.

230 plaatsen

Daarbij horen uiteraard ook fietsenparkings en wat dat betreft is er goed nieuws. In de Leuvense deelgemeente Heverlee realiseerde de NMBS zopas een mooie stap vooruit in de verhoging van de capaciteit aan het station. Dat station bevindt zich op spoorlijn 139 tussen Leuven en Ottignies en telde in 2019, dus voor de coronapandemie, dagelijks gemiddeld 533 opstappende reizigers. “De werkzaamheden –die van start gingen in januari 2022– zijn afgerond. Sinds deze week is het aantal beschikbare plaatsen voor fietsen niet enkel bijna verdubbeld maar daarenboven ook volledig overkapt”, zegt Bart Crols, woordvoerder bij NMBS. “Het gaat om overkappingen aan beide perrons. De overkapping van de fietsenstalling vlak naast het perron richting Leuven -dat het grootste aantal reizigers kent- wordt tegelijk gebruikt als perronluifel. In totaal gaat het om meer dan 230 fietsenstallingen en dat is inderdaad een quasi verdubbeling.”

NMBS blijft overigens investeren in de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen. “We zetten volop in op meer plaatsen voor fietsen aan onze stations”, laat woordvoerder Bart Crols optekenen. “Het is de bedoeling dat de fietsenstallingen uitgroeien tot mobiliteitshubs waar reizigers vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen. Aan het station van Heverlee bevindt zich trouwens al een Mobipunt met deelfietsen en deelauto’s.”

Volledig scherm Schepen van Mobiliteit David Dessers aan één van de Mobipunten in Leuven. © Stad Leuven

Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) mikt in totaal op 41 Mobipunten en stelt vast dat steeds meer mensen er gebruik van maken. “Sinds september 2020 duiken er steeds meer Mobipunten op in het Leuvense straatbeeld”, klinkt het. “In een Mobipunt vind je verschillende vormen van deelmobiliteit, waaronder elektrische deel(bak)fietsen en deelwagens. Je kunt er gemakkelijk overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. We zorgen er zo voor dat deelmobiliteit voor iedereen binnen handbereik ligt en dat Leuvenaars elke dag het vervoersmiddel kunnen kiezen dat zij op dat moment nodig hebben. Vervoersmiddelen delen is niet alleen voordelig, het helpt ons ook om de mobiliteitsknoop te ontwarren en het draagt bij aan een aangename, bereikbare en klimaatneutrale stad. Uit de Stadsmonitor bleek overigens dat 65 % van de Leuvenaars tevreden is over het aanbod aan deelsystemen ten opzichte van 55 % in de dertien Vlaamse centrumsteden. Nog dit: het aanbod verschilt van Mobipunt tot Mobipunt en kun je raadplegen op www.leuven.be/mobipunten

