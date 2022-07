Nieuwe trap naar Kesselse Bergen uitgesteld en dat is te danken aan de oorlog in Oekraïne: “Offertes vielen te duur uit”

Leuven Iwein Segers doet emotioneel afscheids­woord voor broer Lander (47), die overleed na hitteslag in Spanje: “Een fantas­tisch persoon die niemand zal vergeten”

Familie, vrienden en collega’s hebben vandaag massaal afscheid genomen van Lander Segers. De 47-jarige leerkracht uit Leuven werd tijdens een staptocht naar Compostela geveld door een hitteslag en overleed later in het ziekenhuis aan orgaanfalen. Tijdens de emotionele plechtigheid in Holsbeek nam onder andere broer Iwein Segers het woord. “Lander leek als kind in een ketel met charme gevallen te zijn.”

20 juli