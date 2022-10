Nieuwe school voor kinderen met gedragsproblemen van start in september 2023: “Ponton43 is een samenwerking tussen KSLeuven, stad Leuven en het schoolbestuur van vzw Ter Bank”

Jongeren die in een complexe (thuis)situatie zitten en een zware emotionele rugzak mee dragen, zijn soms belemmert om deel te nemen aan de lessen in de ‘gewone’ scholen. Die jongeren hebben wel de intellectuele mogelijkheden om een secundair diploma te behalen, maar een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 3 OV4 (opleidingsvorm 4) is vaak een noodzakelijk alternatief voor hen. En een dergelijk educatief initiatief komt er ook, want in september 2023 opent Ponton43 de deuren. Die nieuwe school is een initiatief van KSLeuven, de stad Leuven en het schoolbestuur van vzw Ter Bank. Achter de schermen zijn de betrokken partners al hard aan het werk voor de opening op 1 september 2023, maar zopas werd er al een officieel startmoment georganiseerd in de Romaanse poort in Leuven. Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) is alvast erg enthousiast over de nieuwe school. “Ze komt er speciaal voor kinderen met gedragsproblemen die vastliepen in de klassieke aanpak”, klinkt het. “Ponton zal het anders aanpakken om beter aan te sluiten bij de noden van deze kwetsbare doelgroep. Door een duidelijk kader, structuur en uitgebreide differentiatie van didactische methodieken aan te bieden, ontwikkelen jongeren sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Ponton helpt de jongeren om hun studies in het secundair onderwijs succesvol aan te vatten, voort te zetten en af te ronden.”

24 leerlingen

Meer concreet zal Ponton43 plaats bieden aan 24 leerlingen in Klein Park in Lovenjoel. “Deze school wordt georganiseerd vanuit de scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs (KSLeuven) en vanuit het schoolbestuur van vzw Ter Bank, in samenwerking met de stad Leuven”, vult Danny Pijls aan, coördinerend directeur KSLeuven. “Jongeren moeten in het bezit zijn van een verslag van het CLB om zich aan te melden voor de school. Ze zullen dat in de eerste graad doen in Ponton43 zelf en in de tweede en derde graad bouwt Ponton43 stilaan een brug naar andere Leuvense secundaire scholen. De leerlingen zullen die stap onder intensieve begeleiding zetten”, klinkt het nog bij David Bruyninckx, coördinator van Ponton43.

Lees verder onder de foto.

Quote Elke jongere is de moeite waard! Dit pedago­gisch optimisme is de kerngedach­te binnen Ponton43 De initiatiefnemers achter Ponton43

Volledig scherm Het logo van de nieuwe school zegt eigenlijk alles. © Ponton43

De werking van Ponton43 is overigens gebaseerd op vier basisprincipes. “Vooreerst wordt het netwerk en de context dat rond de jongeren bestaat vanuit Ponton ondersteunt, versterkt en uitgebreid. Samen met de jongere, de opvoedingsverantwoordelijken en omringd door een sterk netwerk gaan we op zoek naar de meest inclusieve oplossing voor het traject van de jongere. Verder zal een krachtige educatieve aanpak het leren stimuleren en tot slot gaat Ponton43 voor een inclusief perspectief. Elke jongere is de moeite waard. Dit pedagogisch optimisme is de kerngedachte binnen Ponton43. En door de verankering van Ponton43 binnen KSLeuven en de ondersteuning van de stad Leuven ontstaan er vele opportuniteiten voor de jongeren. Bijvoorbeeld om na de exclusieve eerste graad een (gedeeltelijke) instap te maken in het reguliere onderwijssysteem. Ponton43 is een school waar leren en groeien centraal staan en waar groepsdynamische processen zorgen voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en motivatie.” Of zoals de verwijzing naar het woord ‘ponton’ op de website van de nieuwe school het zegt: een drijvend platform dat als voornaamste doel heeft het ondersteunen van datgene wat er op staat of ligt… Meer info: www.ponton43.be

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.