Nieuwe parkeerautomaten maken digitale sprong: “Betalen met munten niet langer mogelijk.”

LeuvenVanaf vandaag neemt Leuven nieuwe parkeerautomaten in gebruik. Betalen gebeurt voortaan niet met munten, maar met de betaalkaart, via de app, of met een sms. Ook het parkeerticket op het dashboard behoort tot het verleden. “Een stap naar de 21e eeuw,” aldus schepen van mobiliteit David Dessers (Groen).

“De overeenkomst met de beheerder van het parkeersysteem liep ten einde en vervolgens hebben we een nieuwe opdracht uitgeschreven. We hebben deze nieuwe opdracht aangewend om het systeem te moderniseren,” zegt Dessers. Die toekomst is digitaal: wie beschikt over een bewonerskaart of betaalt om te parkeren wordt ondergebracht in een online databank. De parkeerwachter heeft genoeg aan een nummerplaat om te weten wie al dan niet vergund parkeert. Geen parkeerticket meer nodig dus, al kan wie dat wil nog steeds een bonnetje afdrukken aan de automaat. “Je moet je nummerplaat opgeven als je betaalt en je gegevens komen in een gedigitaliseerd systeem terecht. De parkeerwachter kan via dat systeem zien of je betaald hebt. Ook het bewonersparkeren zal op termijn in het systeem opgenomen worden”

Digitale sprong

Dat systeem staat of valt met de nieuwe parkeerautomaten, met touchscreen, die vanaf vandaag dienst doen. Betalen in een parkeerzone gebeurt voortaan op drie manieren: met de bankkaart aan de automaat, via de app 4411 of Yellowbrick, of via sms. Betalen met klinkende munt behoort niet langer tot de mogelijkheden. “We volgen hiermee een algemene trend,” gaat Dessers verder. “Het is bovendien veiliger want er is niet langer een reden om in te breken in de automaten.” Het betaalaanbod wordt nog aangelengd in de toekomst, zodat ook mensen zonder smartphone of internetconnectie kunnen betalen.

Met de digitale sprong verdwijnt het aantal parkeerautomaten in het straatbeeld: van 200 naar 100. Die daling is volgens de stad te rechtvaardigen omdat mensen niet langer van de automaat te voet terug naar de wagen moet om het parkeerticket zichtbaar op het dashboard te leggen. Op verschillende plaatsen waar een parkeerautomaat verdwijnt zal de stad infoborden plaatsen over de mogelijkheid om met de telefoon te betalen. De overige betaalautomaten werden gewoon behouden, omgebouwd naar het nieuwe systeem en gezandstraald. Dat om materiaalkosten te besparen.

Reglement

Aan het parkeerreglement verandert weinig. Het gratis kwartiertje blijft, al kan een bestuurder er voortaan slechts twee keer gebruik van maken, met een tussenpauze van minimaal één uur. In de meeste betalende zones betalen stationaire voertuigen van maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 21u, en dat maximaal twee uur. Enkel op het Sint-Jacobsplein mogen voertuigen aansluitend tot vier uur lang blijven staan. Betalend parkeren op de straat kost tot het einde van dit jaar twee euro per uur kosten. Vanaf 2023 betalen parkeerders 2,5 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.