Nieuwe parkeerautomaten aanvaarden geen cash geld meer: “Met bankkaart betalen kan wel nog”

De helft van de parkeerautomaten in Leuven wordt vervangen door nieuwe toestellen. Daarnaast komen er in de plek infoborden die de bezoekers doorverwijzen naar een app of om te betalen via sms. “Het blijft wel ook nog altijd mogelijk om te betalen met een bankkaart”, reageert mobiliteitsschepen David Dessers (Groen). “Je zal dus geen smartphone of internetconnectie nodig hebben om je parkeerbezoek te valideren. In de oude automaten moesten de muntjes nog opgehaald worden en van dat systeem wilden we af. We moesten een keuze maken voor de toekomst.” Aan de nieuwe automaten moet je ook verplicht je nummerplaat registreren, zodat de parkeerwachter meteen op de hoogte gebracht wordt als de parkeertijd overschreden wordt.