Nieuwe ontmoetingsplek in Leuven: museum M opent museumshop en koffiebar

Het Leuvense museum M zat al een hele tijd zonder horecagelegenheid maar daar komt nu dus verandering in. En wel dankzij de bekende boekhandel Barbóék die een tweede vestiging opent in M. “Barbóék sluit heel goed aan bij de visie die M Leuven voor ogen had voor de nieuwe shop en bar. ‘Barbóék in M’ wordt een aangename ontmoetingsplek waar je kan binnenwandelen, ook als je het museum niet bezoekt”, vertelt Denise Vandevoort (Vooruit), schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M.

Lies, zaakvoerder van Barbóék, is er alvast helemaal klaar voor. “Met ‘Barbóék in M’ gaan we voor net iets anders. We willen een warme laagdrempelige plaats creëren waar je een koffie met taart of soep met brood kan nuttigen tussen de boeken. En waar mensen terecht kunnen voor een kwalitatief aanbod aan kunst- en fotoboeken en prachtige edities van kunstenaars die tentoonstelden in M. Kortom, een boekhandel met een aanbod dat in Leuven niet te vinden is tot op heden.”