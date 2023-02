Nieuwe leesplekken voor ouderen en mensen met dementie

“Samen leiden we nieuwe leesbegeleiders op. Zij organiseren jaarlijks minstens vijftien samenleessessies in woonzorgcentra, centra voor dagverzorging of -opvang in Vlaanderen en Brussel. Zo maakt Cera ook lokaal het verschil via warme en zorgzame buurten”, zegt Hilde Talloen, communicatie en directie-adjunct bij Cera. Anders dan in traditionele leesgroepen waar de deelnemers vooraf al een boek hebben gelezen, wordt bij Samen Lezen de tekst op het moment zelf luidop voorgelezen, om tussendoor en nadien lees- en luisterervaringen met elkaar te delen. De leesgroepen zijn groepen van maximaal tien deelnemers die op een gezellige plek samenkomen met een kopje koffie en een koekje. “Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en helpen de luisteraars om in het verhaal te komen. Samen Lezen, een initiatief van Het Lezerscollectief, versterkt het leesplezier maar ook het samenzijn en welbevinden.” Nog dit: in onze provincie selecteerde de jury WZC Sint Bernardus in Bertem als nieuwe leesplek.