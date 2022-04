Nieuwe invulling voor zuidelijk tolhuis

De twee tolhuizen aan de Brusselsepoort werden in 1825 gebouwd maar geraakten in 1860 buiten gebruik toen het tolrecht werd afgeschaft. In 1989 werden de tolhuizen beschermd als monument, al waren de historische gebouwen toen al in zeer slechte staat. Het noordelijke tolhuis werd in 2014 gerenoveerd en huisvest het ‘huis van de Tolerantie’. Het ‘huisvandeMens’ Leuven zal nu het zuidelijke tolhuis in gebruik nemen met een officiële opening op 12 mei. “Wat passanten niet onmiddellijk zien, is dat het gebouw duurzamer geworden is”, klinkt het. “De stad Leuven zorgde voor de isolatie van de buitenschil en voor duurzame technieken zoals een warmtepomp en een systeem voor regenwaterrecuperatie. En op de fietsenstalling is er een groendak want duurzaam verbouwen is zowel voor de stad als het huisvandeMens Leuven een noodzaak. In onze eeuwenoude stad is het belangrijk dat deze historische gebouwen behouden blijven en vooral dat ze een bestemming krijgen. De beste manier om een monument te behouden, is het een invulling geven. We zijn als HuisvandeMens Leuven zeer tevreden dat we hier aan de slag kunnen gaan.”