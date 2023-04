Nieuwe gescheiden riolering in Heilige Geeststraat

Week van de Valpreven­tie: “Meer bewegen verkleint kans op vallen”

De 12e Week van de Valpreventie van 24 tot en met 30 april staat in het teken van van bewegen en dan vooral van regelmatig wandelen. “Want wandelen is niet alleen gezond, het is ook een prima manier om het risico op vallen te verkleinen”, zegt schepen Bieke Verlinden (Vooruit).