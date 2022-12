Nieuwe dierenartsenpraktijk van Akuut opent in Heverlee

“We voelden dat er nood was aan een nieuwe dierenartsenpraktijk in Leuven en daarom hebben we deze nieuwe vestiging van Acuut geopend in de IJzerenmolenstraat in Heverlee”, vertelt David Haelterman. “Onze praktijk in Kortenberg draait op volle toeren, maar we zijn blij dat we nu ook in het Leuvense zorg kunnen bieden aan huisdieren. We zijn een hecht team van 41 medewerkers en 22 dierenartsen in totaal. We hebben de voorbije maanden hard gewerkt om deze vestiging operationeel te krijgen en maandag kunnen we echt van start gaan. Onze focus ligt voornamelijk op kleine huisdieren zoals honden, katten en konijnen.”