Nieuwe bladzijde in lange geschiedenis van Leuvense Jaartallen: Mannen van 1983 zijn een feit

Leuven Dubbel feest voor Lucie ‘The Queen’ Mertens: 80 jaar jong en 50 jaar stadsgids in Leuven. “Na veel uitstel dan toch nog een groot feest”

Stadsgids Lucie Mertens is een levend monument in Leuven. Al vijftig jaar leidt ze toeristen én Leuvenaars rond in de stad van haar hart maar die mijlpaal vieren zoals voorzien in 2020 bleek onmogelijk, met het coronavirus als grote boosdoener. Twee jaar later en enkele uitstellen verder kon Lucie dan toch genieten van haar welverdiend ‘moment de gloire’. “Keer op keer moest ik mijn feest uitstellen maar nu is het toch gelukt. Ik ben zo gelukkig”, aldus Lucie.

13 maart