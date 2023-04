Nieuw wekelijks event ‘Grasse Matinée’ motor voor meer beleving op zondag in Leuven: “We gaan breed om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken”

Basketbal BNXT League Leuven Bears viert vrijdag twintigja­rig bestaan met groeps­winst in Elite Silver

Vrijdagavond is de Sportoase ‘the place to be’ voor de basketballiefhebbers. Leuven Bears heeft twee redenen om een feestje – noem het maar een stevig feest – te bouwen. De ploeg is al zeker van de eindwinst in de Elite Silver, maar wil die ongeslagen afsluiten. Daarnaast viert men het twintigjarig bestaan van de fusieclub.