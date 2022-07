Nieuw spandoek voor stripwinkel nadat vandalenstreek vorige vernielde: “Een spijtbetuiging? Die is er nog niet gekomen.”

Dit keer geen radioactieve bidsprinkhaan die een spoor van vernieling achterlaat, maar King Kong die zijn scream queen even opzijzet voor wat betere striplectuur. “Het moest opnieuw een streepje spanning bevatten,” vertelt Jeroen Lauwers (51). Van de vandaal hebben de winkeluitbaters overigens nog geen excuses ontvangen. “En dat verwachten we ook niet. Het oude doek hebben we trouwens niet meer kunnen herstellen. Maar het nieuwe is minstens zo mooi. De betekenis erachter? Dat stripnerds weinig oog hebben voor blondines? Dat al onze klanten gorilla’s zijn?” knipoogt Lauwers. “Nee, je leest er natuurlijk in wat je wilt, maar diepgang is niet altijd nodig.”