Nieuw mobiliteitsplan Kessel-Lo van start op 28 augustus: “Er komt een knip aan de Wilselsesteenweg ter hoogte van de rotonde met de Bergstraat”

Bib organi­seert infosessie over testament en nalaten­schap

Op woensdag 13 september is het de Dag van het Testament. Dat gaat in Bertem niet onopgemerkt voorbij. In de bibliotheek kan je op die dag een infosessie bijwonen over het opmaken van een testament. Je leert er ook meer over hoe nalatenschap in ons land werkt.