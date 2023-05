Nieuw interieur voor brasserie Agora op Grote Markt: “Goudkleurige tinten brengen meer ontspannen sfeer”

Restaurant Capital 88 sluit de deuren maar eigenaar Siu Yu gaat voor nieuw avontuur: “Hopelijk plant de stad niet opnieuw ingrijpen­de werken, of we hebben weer prijs”

Einde verhaal voor het bekende restaurant Capital 88 in de Fonteinstraat in Leuven. De zaak sluit de deuren en daar heeft uitbater Siu Yu (51) naar eigen zeggen een goede reden voor: de veelbesproken ‘knip’ aan de Burchstraat. “Het is al de tweede keer dat we moeten uitwijken naar een andere locatie. Destijds verhuisden we van de Tiensesteenweg naar de Fonteinstraat na vele jaren werkzaamheden. Onze nieuwe zaak in Heverlee wordt ons laatste avontuur in de horeca.”