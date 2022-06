Nieuw inloophuis voor mensen met kanker in Leuven

Leuven TEJO Leuven verhuist naar grotere locatie op Tervuurse­vest: “Sinds januari neemt het aantal jongeren met psychische problemen weer gevoelig toe”

Vanaf 15 maart kunnen jongeren die op zoek zijn naar laagdrempelige therapie terecht op de nieuwe locatie van TEJO Leuven. De organisatie verhuist van de Verkortingsstraat naar de Tervuursevest 176 waar ze meer ruimte hebben om hulp te bieden. “Dat is nodig want in november en december vreesden we dat we de toevloed niet meer aankonden. Nu beschikken we over een extra therapieruimte”, klinkt het.

12 maart