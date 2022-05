Nieuw in Leuven: de LIA’s en dat is goed nieuws voor jonge talentvolle ondernemers

De LIA’s vinden plaats op 11 juni in het Irish College in Leuven. Tijdens de awardshow worden innovatieve bedrijven uit Leuven en omstreken in de kijker gezet, uiteraard met de nadruk op innovatie. “Kersvers minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zal ook speciaal voor de Leuven Innovation Awards een speech opnemen”, klinkt het bij Leuven Value Network. Dat mag ook wel want Leuven Innovation Awards is toe aan de allereerste editie. Organisator Leuven Value Network organiseerde de afgelopen twee jaar ook al tal van (hybride) evenementen zoals Leuven Innovates, StartUp WarmUp en de Climathon Leuven in samenwerking met Leuven 2030. “Het wordt Een avond voor en door jong geweld waar prijzen worden uitgedeeld via een unaniem verdict van een vierkoppige jury. Het werd tijd om iets terug te doen voor de Leuvense innovators”, vertelt Jente Schoutens, de oprichter van Leuven Value Network. “Met Leuven Innovation Awards willen we ook samen met een team Event-en Project Management studenten van de UCLL de jonge ondernemers in de bloemetjes zetten die met hun werk innovatie naar Leuven brengen. De genomineerden kunnen in de prijzen vallen in zes verschillende categorieën, waaronder de ‘Loved By Leuven’-categorie. Hier kunnen de Leuvenaars gezamenlijk hun favoriet tot winnaar uitroepen.”