Nieuw festival op komst in maart: “Leuven in het teken van Generatie♀”

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en de stad Leuven laat die mooie dag niet zomaar passeren. Van 7 tot en met 9 maart kan je genieten van een breed scala van activiteiten die de Leuvense professor Eva Brems samenstelde in opdracht van het stadsbestuur. “Ik ben heel blij dat we dit jaar vrouwenrechten met literatuur kunnen verbinden”, aldus Eva Brems.

Alweer een nieuw festival in Leuven en wel eentje dat drie dagen lang de solidariteit tussen feministische generaties, groepen en emancipatiebewegingen centraal stelt: ‘Generatie ♀’. Professor Eva Brems, Leuvense en expert mensenrechten aan de Universiteit Gent, stelde op vraag van het stadsbestuur een programma samen. “Internationale Vrouwendag wordt dit jaar in Leuven gevierd met een stevige driedaagse van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 maart. Gelijke rechten voor vrouwen zijn nog lang niet overal een realiteit. Als stadsbestuur engageren we ons om die rechten mee waar te maken. Elk jaar belichten we Internationale Vrouwendag vanuit een andere invalshoek. Door jaarlijks een thema te kiezen en telkens samen te werken met nieuwe partners belichten we steeds een ander aspect van wat vrouwendag kan betekenen. Het thema dit jaar is de solidariteit tussen al wie ijvert voor gelijke rechten, hier en elders in de wereld, vroeger en nu. Dat gaat van de abortusstrijd in de VS tot de opstand van vrouwen in Iran en van de feministen uit de jaren zestig tot de online genderactivisten van vandaag”, laat schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) optekenen.

Quote Ik lees zelf heel graag en ik geloof in de kracht van literatuur om bij te dragen aan het draagvlak voor vrouwen­rech­ten Professor Eva Brems

Volledig scherm Eva Brems is professor aan de Universiteit Gent maar Leuven is haar thuisstad. © Vertommen

Lovenswaardige woorden maar wat staat er precies op het programma? Eva Brems geeft meer tekst en uitleg: “In Leuven heeft Internationale Vrouwendag altijd een culturele dimensie. Ik ben heel blij dat we dit jaar vrouwenrechten met literatuur kunnen verbinden. Ik lees zelf heel graag en ik geloof in de kracht van literatuur om bij te dragen aan het draagvlak voor vrouwenrechten. Ik denk dan onder meer aan sensibilisering, inleving en empowerment. Daarom organiseren we op dinsdagavond 7 maart om 20.30 uur in Bib Leuven Tweebronnen een panelgesprek over vrouwenrechten met onder meer Kristien Hemmerechts, Fleur Pierets en Nozizwe Dube. Sprekers van verschillende generaties en met diverse ervaringen en achtergronden gaan ze samen in dialoog over wat er al gerealiseerd werd maar ook over de obstakels waarop vrouwen nog steeds botsen. Er wordt ook dieper ingegaan op de indrukken van jonge activisten en op de tips van generaties die weg vrijmaakten naar meer gelijke rechten voor vrouwen. Ik zal het gesprek zelf modereren en tussendoor brengt Yousra Benfquih spoken word. Een ticket kost 7 euro, drankje inbegrepen.”

Ketnetheld Nicolas Vanhole

Verder ook nog een voorleesmarathon voor de kleinsten onder ons op het programma van het nieuwe festival. “Op woensdagnamiddag 8 maart tussen 14 uur en 17.30 uur kunnen de allerjongsten genieten van een voorleesmarathon in de Bib Leuven Tweebronnen. Nieuwsanker Goedele Wachters, burgemeester Mohamed Ridouani, schepen Lies Corneillie, stadssopraan Noémie Schellens en Ketnetheld Nicolas Vanhole lezen verhalen over ‘empowerment’. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. Tot slot is er leesclub ‘De Argonauten’ op donderdag 9 maart om 20 uur. Tijdens de leesclub in Barbóék in museum M duik je in het werk ‘De Argonauten’ van de Amerikaanse auteur Maggie Nelson. Nelson daagt als auteur gangbare denkbeelden uit met haar scherpzinnige maar meeslepende verhaal over ouderschap, vrijheid, gender en liefde. Margot Delaet van Hyster-X -een collectief voor vrouwelijke en non-binaire makers- leidt het gesprek in goede banen. Deelname kost 3 euro, drankje inbegrepen. Iedereen meer dan welkom op dit nieuwe driedaagse festival in Leuven”, besluit professor Eva Brems.

