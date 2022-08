Nieuw festival in Leuven: “Het gaat over je opnieuw met elkaar verenigen”

Veertig koren, meer dan duizend zangers en zeventien podia…dat zijn de ingrediënten van het gloednieuwe festival ‘Leuven beKOORt’. Op zondag 18 september organiseren cultuurhuis 30CC en amateurkoor Kooruwel dit stemmige spektakel in de Leuvense benedenstad. “Door de coronaperiode hebben we de eerste editie van ‘Leuven beKOORt’ twee jaar moeten uitstellen”, zo vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). “Ik ben alvast bijzonder fier op 30CC en Kooruwel die met dit festival het enthousiasme en de grote verscheidenheid van de koorwereld aan een ruim publiek zullen tonen. Tijdens ‘Leuven beKOORt’ krijg je als bezoeker dan ook de keuze tussen heel diverse stijlen en klanken: van gospel-, kinder- en popkoren tot klassieke mannen- en vrouwenkoren. Tussen 14 en 17 uur geeft elk koor twee concerten van 25 minuten op twee verschillende podia in de Leuvense binnenstad. De zeventien podia liggen uiteraard op wandelafstand van elkaar, tussen de instapplaatsen Velodroom en het Damiaanplein. Je kan daarbij ook enkele verborgen parels in de stad ontdekken zoals bijvoorbeeld de Damiaancrypte in de Sint-Antoniuskapel, de kapel van het Hollands College of de tuinen van het Iers College en van woonzorgcentrum Dijlehof.”

You Knight

Als slotmoment verzamelen alle koren om 17.30 uur op de Velodroom in de Brusselsestraat. Daar zingen ze samen een nieuwe compositie van Pieter Nevejans, de dirigent van Kooruwel. “Het is een klassiek geïnspireerde hymne geworden met als titel ‘You Knight’. Een woordgrapje want met ridders heeft het niets te maken”, vertelt Nevejans. “Het gaat over je opnieuw met elkaar verenigen – ‘unite’ in het Engels dus. Koren hebben een moeilijke tijd achter de rug. Door de coronapandemie was samen zingen lange tijd niet mogelijk. Dat het nu weer kan, is geweldig en het leek me ook de gepaste boodschap om met alle koren samen uit te zingen. ‘Leuven beKOORt’ zingt voortaan om de twee jaar het cultuurseizoen van 30CC op gang. Het korenfestival wordt daarmee een nieuwe traditie.” Meer informatie over het gratis festival: www.leuvenbekoort.be