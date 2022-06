Nieuw culinaire hotspot in Leuven: Food Café Three Monkeys is opvolger van legendarisch café Universum op H. Hooverplein

Toen cafébaas Frans Goris begint dit jaar de deur van café Universum voor het laatst op slot deed, eindigde er een tijdperk. Liefst 40 jaar lang was ‘den Universum’ een vaste waarde geweest op het Herbert Hooverplein in Leuven en Frans was in al die jaren uitgegroeid tot een bekend gezicht in de stad. Of om het in de woorden van de kranige zeventiger te omschrijven: “Eén van de peetvaders van de Leuvense horeca. Ik ben al twee keer dood geweest. Tijd om het rustiger aan te doen”, klonk het nog in februari. Zonder twijfel een verlies voor Leuven maar voor elke deur die sluit, gaat er altijd eentje open. Filip Goris, de zoon van Frans, zag het wel zitten om de horecazaak verder uit te baten maar dan wel met een nieuw concept. Na de nodige verbouwingen is Belgian Food Café Three Monkeys nu een feit.