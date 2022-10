Niet iedereen in de wolken met nieuw skateterrein aan ’t Fort: “We voelen ons in de kou gezet”

De Leuvense skate community kan er opnieuw een outdoor skatepark bijtellen met de opening van ’t Fort en dat brengt het totaal aantal skateparken in Leuven op zeven. Vreugde alom bij de jeugd en zeker bij de skaters maar enkele buurtbewoners blijven toch achter met enkele vraagtekens. Ze zijn niet tegen het skateterrein maar besloten toch om in hun pen te kruipen met enkele opmerkingen aan het adres van schepen van Jeugd en Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Wij appreciëren de inspanning van de stad Leuven voor de jongeren en hopen dat de werkzaamheden in de buurt ook voor ons een verbetering zullen zijn. Maar wij voelen ons als buurtbewoner in de kou gezet”, klinkt het in de open brief. “Herhaaldelijk hebben wij onze wensen en grieven bekendgemaakt aan het stadsbestuur en we stellen vast dat hiermee geen rekening wordt gehouden. Als buurtbewoners worden we onvoldoende op de hoogte gehouden van de geplande werkzaamheden. Wat het skatepark betreft: een mooie realisatie maar er is geen omkadering voorzien inzake water, toiletten, EHBO, en onderhoud. Daardoor moeten de jongeren zich voor al deze zaken tot de naaste buurtbewoners wenden. We verwachten ook dat de lichten gedoofd worden om 22 uur en dat er controle komt op geluidsoverlast na dit uur. Verder is er nog steeds geen oplossing voorzien voor het parkeerprobleem in de buurt. En tot slot: sinds november 2021 is de straat opgebroken voor rioleringswerken. Dat veroorzaakt geurhinder, een slecht wegdek en zelfs gevaarlijke situaties op de hoek met de Oudstrijderslaan. Het blijft nog een vraagteken of de heraanleg de geurproblemen zullen oplossen. Bovendien is er ook geen duidelijkheid over de afwatering van het skatecomplex. Eigenlijk weten we na een jaar nog altijd niet wanneer de straat aangelegd zal worden.” Schepen Vansina neemt de opmerkingen van de buurtbewoners mee en zal verder in overleg gaan met de buurt.