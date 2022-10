Netwerk 'Iedereen Digitaal @ Leuven' viert eerste verjaardag

Bijna 1 op 10 Belgen heeft geen internetverbinding en bijna 1 op 2 Belgen heeft te weinig vaardigheden om helemaal mee te zijn in de digitale wereld. In Leuven wordt al een hele tijd ingezet op digitale inclusie. Zo werken diverse partners via het netwerk ‘Iedereen Digitaal @ Leuven’ samen om elke Leuvenaar de kans te geven om mee te groeien in de digitale samenleving. “Meer en meer organisaties bieden de mogelijkheid om alles digitaal af te handelen”, zegt schepen van Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit). “De digitale evolutie gaat snel en we mogen er niet van uitgaan dat iedereen zomaar mee kan. We zien dat sommige mensen geïsoleerd geraken en om digitale uitsluiting te voorkomen, lanceerden we ‘Iedereen Digitaal @ Leuven’. Daarmee zetten we Leuvenaars op weg en houden hen aan boord. We zorgen ervoor dat iedereen die dat wil, toegang heeft tot een toestel met internetverbinding.”

Stroomversnelling

Volgens schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit) bracht de coronapandemie de digitale evolutie in een stroomversnelling. “We moesten in één week tijd overschakelen naar afstandsonderwijs. Het werd al snel duidelijk dat sommige gezinnen geen of te weinig computers of andere toestellen met een goede internetverbinding in huis hebben. Corona zette de nood op scherp. Dankzij ons sterk netwerk hier in Leuven zijn we er toen in geslaagd om in twee maanden tijd 650 laptops te verzamelen en gebruiksklaar te maken voor kinderen en jongeren”, herinnert Wadera zich nog goed. In totaal zijn er nu vijf diensten actief in Leuven rond e-inclusie. “We moeten goed samenwerken want wie snel wil springen, doet dat alleen…wie ver wil springen, doet dat samen”, besluiten Lalynn Wadera en Bieke Verlinden.