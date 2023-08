Netbeheerder past tussentijdse elektriciteitsfactuur bewoners Residentie Hungaria aan

Vijf keer lager

Fluvius beloofde in een reactie eerder al om nog deze maand de nieuwe elektriciteitstellers in dienst te stellen. De klachtencommissie verzekerde Erik - die samen met zijn plusdochter in deze krant getuigde over de situatie - dat voor de tussentijdse afrekening zal gekeken worden naar het historisch verbruik, dat vijf keer lager ligt dan de eerder gehanteerde VREG-norm. “Dat is precies wat wij gevraagd hadden”, reageert Erik verheugd. “Dit is een grote overwinning voor de kleine man, of beter gezegd: de kleine studente.”