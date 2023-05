NET OPEN. IJssalons Memorijs en Ice Monki openen deuren op dezelfde dag: “Ach, ijs is er nooit genoeg, toch?”

Politie neemt voertuig van dronken bestuurder (40) in beslag

In de Koning Albertlaan in Kessel-Lo kruiste een politiepatrouille woensdag om 00.15 uur een auto waarvan de bestuurder geen veiligheidsgordel droeg. De ploeg reed het voertuig achterna en zette het aan de kant voor een controle. De 40-jarige bestuurder gaf de indruk onder invloed van alcohol te zijn. De ademtest die erop volgde bevestigde dit. Aangezien de man niet in België woont, moest hij de boete van 1.386 euro ter plaatse betalen. Omdat de bestuurder niet in de mogelijkheid was te betalen, werd zijn voertuig tijdelijk in beslag genomen.