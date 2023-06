NET OPEN. Den Beiaard in Leuven neemt frisse start met nieuwe uitbaters: “We blijven de brasserie van het volk”

Honkhuis voor 13 jongvolwas­se­nen met beperking officieel geopend: “Dankzij ons netwerk hebben we geen enkele euro moeten lenen”

Op zaterdag 17 juni zwaaiden de deuren van het Honkhuis officieel open. Vzw Honk is een ouderproject van de ouders van 13 jongvolwassenen met een beperking in het Leuvense. Zeven jaar geleden begonnen de ouders met een dagwerking. Hun droom was een huis bouwen of verbouwen om de 13 jongeren de rest van hun leven samen te laten doorbrengen. En in dat opzet zijn ze bijna geslaagd.