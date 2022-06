Nest hoornaars in residentie Hollenberg: “Eerste in Leuven dit jaar.”

Het was Vespawatcher Tom Vrancken (43) die het nest kon lokaliseren. “Enkele dagen geleden heb ik lokpotten opgehangen, nadat er Aziatische hoornaars in de buurt werden gezien. Zodoende kon ik de vliegrichting in kaart brengen en de regio verkleinen.” Tom vond het bewuste nest in residentie Hollenberg, in een gat in de muur boven een regenpijp. “Het is het eerste nest dat in Leuven werd gevonden,” vertelt hij. “Vorig jaar vonden we er twee net buiten de ring." De brandweer werd ondertussen al op de hoogte gebracht. “Meestal komt die de dag nadien ter plaatse om het nest te verdelgen.”