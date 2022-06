Nergens worden meer groene wagens gekocht dan in Vlaams-Brabant: forse stijging in 1 jaar tijd

Vlaams-BrabantIn ons land worden nergens meer elektrische en hybride wagens gekocht dan in Vlaams-Brabant. Het aantal nieuw ingeschreven elektrische voertuigen in onze provincie verdrievoudigde zelfs bijna in één jaar tijd. Zowat tien procent van het totale wagenpark in Vlaams-Brabant is groen. Vier procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Peter Van Rompuy opvroeg bij minister Diependaele.

In januari, februari en maart werden 3.577 nieuwe elektrische wagens ingeschreven in de provincie Vlaams-Brabant, terwijl dat er in dezelfde periode een jaar voordien nog ‘slechts’ 1.382 waren. Ook het aantal nieuw ingeschreven hybride wagens steeg van 8.307 naar 10.467. In heel Vlaanderen werden in dezelfde periode 9.115 elektrische en 30.566 hybride voertuigen ingeschreven. Vlaams fractievoorzitter van CD&V Peter Van Rompuy vroeg de cijfers op bij minister Matthias Diependaele (N-VA). “In totaal vormde het aandeel elektrische en hybride voertuigen in Vlaams-Brabant op het einde van het eerste kwartaal tien procent van het totale wagenpark van onze provincie”, aldus Van Rompuy. “In dezelfde periode vorig jaar was dit nog maar zes procent. Deze cijfers tonen niet alleen aan dat de verduurzaming van het wagenpark in volle ontwikkeling is, maar ook dat Vlaams-Brabant koploper is in Vlaanderen wat betreft elektrische en hybride wagens. Dit is iets waar we trots op mogen zijn.”

Veertig procent

Opvallend: meer dan één derde van het totale aantal ingeschreven hybride wagens en bijna veertig procent van de nieuwe elektrische wagens in Vlaanderen komen op basis van de cijfers uit Vlaams-Brabant. Het totale aandeel elektrische wagens tegenover het totale Vlaams-Brabantse wagenpark steeg in één jaar tijd van 0,9 procent naar 1,9 procent. Bij hybride wagens steeg dat aandeel van 5,1 procent op 31 maart vorig jaar naar 7,8 procent op dezelfde datum dit jaar. Voor Vlaanderen bedroeg het percentage elektrische voertuigen aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar 1,1 procent en 3,4 procent voor hybride voertuigen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Peter Van Rompuy © Baert Marc

Dat de vergroening van het wagenpark sneller verloopt in onze provincie is voornamelijk het gevolg van de grote bedrijvigheid, zeker in de Vlaamse rand. “Ondanks het feit dat we over heel Vlaanderen een kantelmoment zien bij de aankoop van elektrische wagens door particulieren, zien we toch dat het leeuwendeel van de elektrische voertuigen nog steeds wordt aangekocht door ondernemingen, gevolgd door leasingmaatschappijen”, klinkt het bij Van Rompuy. “Daarnaast zijn het hoofdzakelijk de personenwagens die ‘vergroenen’. Het aantal elektrische of hybride vrachtwagens of lichte vrachten is nog steeds bijzonder beperkt, maar ook de verduurzaming van dergelijke type voertuigen is in volle ontwikkeling.”

Laadpalen

“De Vlaamse Regering streeft naar een totale elektrificatie van het wagenpark”, aldus nog de fractievoorzitter van CD&V. “Met het belang voor de klimaatdoelstellingen in ons achterhoofd moeten we er alles aan doen om deze ambitie te realiseren. Diverse stimuli zoals fiscale voordelen en belastingvrijstellingen helpen om de consument in beweging te brengen. Bij hybride wagens zijn de meeste fiscale voordelen echter al weggevallen, maar alsnog stijgt de populariteit ervan. De Vlaming ziet dus duidelijk het belang in van de verdere verduurzaming. De grootste uitdagingen liggen bij de ontwikkeling van laadpalen. Op dit moment zijn er ongeveer 10.000 publieke laadpunten gerealiseerd in Vlaanderen. Dit aantal groeit dagelijks, maar het tempo zou omhoog moeten om de Vlaamse ambitie van 35.000 laadequivalenten te realiseren.”

