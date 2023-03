Negen bestuurders betrapt met gsm achter het stuur

Inbrekers forceren garage­poort en stelen fietsen

Bewoners van een huis in Den Tempst in Leuven werden dinsdagnamiddag rond 13.45 uur gealarmeerd door gestommel uit hun ondergrondse garage. Wanneer ze een kijkje gingen nemen, zagen ze nog net twee onbekende mannen wegrijden met de fietsen die in de garage stonden. Eén van de bewoners is hen nog achterna gelopen, maar hij kon ze net niet bij de kraag vatten. De politie werd gealarmeerd. Zij deden met een aantal ploegen een uitgebreide buurtpatrouille, maar zonder resultaat. De vaststellingen ter plaatse wezen uit dat de garagepoort geforceerd werd. De politie stelde proces-verbaal op.