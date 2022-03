Nederlander riskeert drie jaar cel voor verkrachting van dronken vrouw

Wijgmaal An zamelt spullen in voor Oekraïense baby’s en hun mama’s: “Beelden van pas bevallen moeders in kelder van ziekenhuis grepen me naar de keel”

“Toen ik beelden zag van een pasgeboren baby in de kelder van een ziekenhuis in Kiev, met een verpleegster erbij die met een beademingsballon aan de slag was... Toen kon ik maar één ding denken: wat voor een overlevingskans heeft zo’n kind? Meteen wist ik dat ik iets moest ondernemen.” En daarom zamelt An Andries (49) uit Wijgmaal nu specifiek medisch materiaal en babyvoeding in.

5 maart