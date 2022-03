Natuurpunt niet blij met geplande voetbalvelden in Wijgmaal

De Leuvense deelgemeente Wijgmaal gaat een nieuwe toekomst tegemoet en die kreeg vorm in een masterplan. Heel wat ingrepen op de planning maar één vernieuwing valt letterlijk in slechte aarde bij Natuurpunt Leuven. Het stadsbestuur plant twee nieuwe voetbalvelden op een akker tussen de huidige velden en Wijgmaalbroek. Volgens Yves Vanden Bosch van Natuurpunt Leuven is het onbegrijpelijk dat er landbouwgrond wordt verhard in deze tijden. “En al zeker in de nabijheid van natuurgebied”, klinkt het. Het baart Natuurpunt ook zorgen dat er kunstgras zou komen op de voetbalvelden en bovendien vreest Vanden Bosch dat de rust verstoord zou worden in het natuurgebied in de omgeving. Of Natuurpunt Leuven ook effectief officieel verzet zal aantekenen tegen de aanleg van de voetbalvelden is nog niet helemaal duidelijk. Het masterplan is ook nog niet officieel goedgekeurd door de Leuvense gemeenteraad. Toch lijkt het erop dat Natuurpunt dit niet zomaar zal laten passeren. Bij de stad Leuven wijst bevoegd schepen Carl Devlies (CD&V) erop dat er in het masterplan ook gebieden zijn die worden onthard.