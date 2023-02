Natuurpunt Leuven koopt hoeve en vier hectare weiland in Wijgmaalbroek

Ingezakte Dijlebrug wordt in september vervangen, maar is niet het laatste hete hangijzer op vlak van mobiliteit

De ingezakte Dijlebrug langs de Provinciebaan in Rotselaar zal in september vervangen worden. Tot aan de volledige vervanging geldt er hierdoor op de brug een snelheidsregime van maximaal 30 km/u en mogen de wagens enkel beurtelings passeren om de stabiliteit niet in het gedrang te brengen. De Provinciebaan zal tijdens de heropbouw volledig afgesloten worden voor het verkeer.