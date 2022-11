Nationale politici spelen Warmste Wedstrijd tegen OH Leuven Younited: “Mooi om zien dat voetbal politici samenbrengt ten voordele van het goede doel”

Jaarlijks zorgt de Warmste Week voor een grote golf van solidariteit. Vlaams fractievoorzitter voor CD&V Peter Van Rompuy vindt dat de politici niet mogen ontbreken en organiseert daarom op 3 december een Warme Wedstrijd tegen OH Leuven Younited. “We vormen een team over de partijgrenzen heen”, aldus Peter Van Rompuy. “Op de deelnemerslijst minister Ben Weyts (N-VA), minister Jo Brouns (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld), Sammy Mahdi (CD&V), Theo Francken (N-VA), Jeremy Van Eeckhout (Groen), Georges-Louis Bouchez (MR), Elisabeth Meuleman (Groen), Maurits Vande Reyde (Open Vld) en Hannelore Goeman (Vooruit). Zelf sta ik ook op het veld en Lorin Parys -CEO bij de Pro League- wordt onze coach. Ik vind het hartverwarmend dat de collega’s meteen op de kar zijn gesprongen. We hopen dankzij de Warmste Wedstrijd een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de Warmste Week en het project van Younited. Gewezen FIFA-scheidsrechter Luc Wouters zal de match overigens in goede banen leiden in de Sportschuur van Wilsele.”

OH Leuven Younited is de voetbalploeg die ontstond uit een samenwerking tussen OH Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant en Buurtsport. Peter Willems, CEO bij OH Leuven, is lovend over het initiatief: “Een succesvolle voetbalploeg heeft zowel spelers nodig op de linker en rechterflank als in het centrum die goed met elkaar samenwerken naar gemeenschappelijke doelen. Het is dan ook mooi om zien dat het voetbal politici samenbrengt over de partijgrenzen heen en dit ten voordele van het goede doel. Onze OHL Younited ploeg is een voorbeeld van hoe voetbal in de maatschappij kan verbinden en is dan ook de gepaste tegenstander voor deze Warmste Wedstrijd.”