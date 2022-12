Nationale politici over partijgrenzen heen spelen voetbalwedstrijd tegen OHL Younited in Leuven, Ben Weyts (N-VA): "Ik dek de linkerflank af”

LEUVENAnnelies Verlinden (CD&V) die de aftrap geeft, Ben Weyts (N-VA) die zich in de handen wrijft om de linkerflank af te dekken, Sammy Mahdi (CD&V) die een ‘Zidanneke’ doet en Georges-Louis Bouchez (MR) in de verdediging, in de Leuvense Sportschuur trokken onze nationale politici zaterdag voor één keer aan hetzelfde zeel. Inzet was een vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven Younited voor de warmste week. En dat allemaal onder het goedkeurend oog van Lorin Parys, kersvers CEO van de Pro League.

“We hopen dankzij de Warmste Wedstrijd een mooie bijdrage te kunnen overmaken aan de Warmste Week en het project van Younited. Daarnaast is het een gelegenheid om collega’s eens op een losse en sportieve manier te kunnen ontmoeten,” vertelt initiatiefnemer Peter Van Rompuy, Vlaams fractievoorzitter voor CD&V.

Volledig scherm De chauffeur van Annelies Verlinden wacht op de parking. © Kim Aerts

OH Leuven Younited is de voetbalploeg die ontstaan is vanuit een samenwerking tussen OH Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant en buurtsport. Spelers en supporters van OH Leuven Younited zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn en armoede. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis. Hun trainer Wannes Stevens was na afloop blij met de 6-4 overwinning van zijn troepen. “Jullie hebben prachtig samengespeeld en prachtig voetbal op de mat gebracht. Chapeau, jongens”, sprak de coach zijn spelers toe na de match.

Volledig scherm Trainer van OHL Younited en mama van de ploeg, Pascale Vools. © Kim Aerts

“Younited is de koepelorganisatie en zo zijn er meer dan dertig ploegen. Zo zijn wij gelinkt aan OH Leuven en trainen we elke dinsdag. Dat is onze hoofdwerking, maar om de maand hebben we ook nog een Leuvense competitie met andere organisaties. Wij spelen ook wedstrijden, maar daar primeert het samenspelen en doet het resultaat er minder toe. Een keer per jaar komen wij ook onder Younited samen met alle ploegen voor een tornooi”, legt de trainer uit. “Maar ze hebben vandaag laten zien dat ze geen amateurs zijn”, pikt Pascale Vools in. Zij is ‘de mama’ van de ploeg en is altijd van de partij. Even was er schrik voor een blessure van keeper Jimmy toen die tegen de grond zeeg na een drastische aanval van Egbert Lachaert. “Fuck you, gast”, kreeg de Open Vld-voorzitter naar het hoofd geslingerd. Na even stretchen kon de doelman opnieuw verder. “Of ze nu tegen politici spelen of een andere tegenstander, daar trekken ze zich weinig van aan”, lacht de trainer. Van de scheidsrechter kregen ze complimenten voor hun fairplay.

Volledig scherm OHL Younited tegen nationale politici. © Kim Aerts

Volledig scherm Bouchez, Lachaert en Maurits Vande Reynde na afloop. © Kim Aerts

“Een succesvolle voetbalploeg heeft zowel spelers nodig op de linker- en rechterflank als in het centrum die goed met elkaar samenwerken naar gemeenschappelijke doelen. Het is dan ook mooi om zien dat het voetbal politici samenbrengt over de partijgrenzen heen en dit ten voordele van het goede doel. Onze OHL Younited ploeg is een voorbeeld van hoe voetbal in de maatschappij kan verbinden en dan ook de gepaste tegenstander voor deze warmste wedstrijd”, besluit Peter Willems (CEO OH Leuven).

Volledig scherm Na de wedstrijd mocht een groepsfoto niet ontbreken. © Kim Aerts

Volledig scherm Annelies Verlinden geeft de aftrap, gedekt door Georges-Louis Bouchez. © Kim Aerts

Volledig scherm Pamuk, de hond van Sammy Mahdi kan zich ook bezig houden tijdens de wedstrijd. © Kim Aerts

Volledig scherm Maurits Vande Reynde gaat gewillig op foto met de tegenstander na afloop. © Kim Aerts

Volledig scherm De politici ‘verbroederen’ na de wedstrijd. © Kim Aerts

Volledig scherm Weyts en Mahdi lossen elkaar af met een high five. © Kim Aerts

Volledig scherm Ben Weyts prikte het eerste doelpunt tegen de netten. © Kim Aerts

Volledig scherm Spelers van OH Leuven Younited. © Kim Aerts

Volledig scherm Sammy Mahdi dekt zijn mannetje. © Kim Aerts

Volledig scherm Elisabeth Meuleman, Hannelore Goeman, Maurits Vande Reynde en Sammy Mahdi kijken toe langs de zijlijn. © Kim Aerts

Volledig scherm Verlinden net voor de aftrap. © Kim Aerts

Volledig scherm Bouchez en Lachaert. © Kim Aerts

Volledig scherm Ben Weyts maakt een aanvallende actie. © Kim Aerts

Volledig scherm Ben Weyts en co spelen wedstrijd tegen OHL in Leuven. Ook aanwezig Bouchez, Egbert Lachaert, Annelies Verlinden, Hannelore Goeman © Kim Aerts

Volledig scherm Een sportief momentje tussen de twee ploegen. © Kim Aerts

Volledig scherm Iedereen stelt zich voor bij het begin. © Kim Aerts

Volledig scherm Bouchez in de aanval. © Kim Aerts

