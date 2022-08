Na verlies van levenspartner verkoopt Leuvenaar Jorrit Ferket (27) kaarsen voor Werelddag Suïcidepreventie: “Maxime was zo trots op ons project”

Jorrit Ferket nam in Leuven al heel wat initiatieven en één van zijn laatste wapenfeiten was de oprichting van het bedrijfje Safe & Soap. Dat deed hij samen met zijn levenspartner Maxime Van Wonterghem maar op 13 juli ging het licht letterlijk en figuurlijk uit. Jorrit verloor Maxime (26) aan zelfmoord. “Hij verloor het lange gevecht met zichzelf”, vertelt Jorrit. “Ondanks alles sprokkelde ik mijn moed bij elkaar om verder te gaan met ons bedrijfje Safe & Soap. De bedoeling was en is om natuurlijke zepen, schoonmaakproducten, verzorgingsproducten en geurkaarsen te maken. Om Maxime te blijven eren en om hem trots te maken, ga ik door met onze plannen. Ik wil er iets mooi van maken want Maxime bedacht de naam Safe & Soap.”

“Het is soms niet gemakkelijk om alleen door te gaan na het verlies van mijn levenspartner. Daarom zocht en vond ik een praatgroep voor nabestaanden die werden geconfronteerd met de zelfmoord van een dierbare. Daar hoorde ik voor het eerst over de Werelddag Suïcidepreventie. Men roept op om op 10 september om 20 uur een kaars te laten branden voor de mensen die we verloren aan zelfdoding. De link met ons assortiment was snel gelegd. Bovendien vindt Werelddag Suïcidepreventie twee dagen voor Maxime zijn verjaardag plaats. Het kaarsje is voor iedereen bedoeld maar voor mij persoonlijk in het bijzonder voor mijn ventje. Uiteraard is er een goed doel gekoppeld aan de Light A Candle-kaars. Per verkochte kaars gaat er 1 euro naar Rode Neuzen Dag om het mentale welzijn van jongeren te verbeteren. Dat thema ligt me erg na aan het hart. De Light A Candle-kaars is te koop voor slechts 10 euro in de webshop via www.safeandsoap.com. Bestellen kan nog tot en met 24 augustus zodat er voldoende tijd is om alle bestellingen te verwerken. Ik nodig iedereen ook uit om de brandende kaars voor het raam te zetten op 10 september en vervolgens een foto of video te sturen naar jorrit@safeandsoap.com. Het is mijn bedoeling om een collage te maken van al die herdenkingen van onze dierbaren die we verloren aan zelfdoding.”