Na twee jaar stilte is de populaire beurs Ideaal Wonen in Huis en Tuin weer van de partij in de Brabanthal: “We zijn volledig uitverkocht. Álle negen dagen”

Frissen moest de populaire beurs nota bene een week voor de algemene lockdown in maart 2020 van de kalender schrappen en dat kwam erg hard aan. “Op dat moment hadden we al kosten gemaakt die we niet meer konden recupereren. Het najaar was ook nog heel onduidelijk. In welke wereld zouden we leven in september, oktober of november? Dat konden we onmogelijk inschatten. Ook andere bekende beurzen zoals de Biënnale Interieur Kortrijk en de Boekenbeurs werden geannuleerd. Het was enorm jammer want Ideaal Wonen was de laatste jaren aan een opmars bezig. De beurs stond echt op de kaart. Na twee jaar stilstand zijn we gelukkig terug van de partij, negen dagen op rij”, vertelt Stefan Frissen.