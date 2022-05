Na schurftuitbraken in Antwerpen: moet Leuven zich ook zorgen maken?

Schurft, oftewel scabiës, is een huidaandoening die vreselijke jeuk met zich meebrengt. De spinachtige schurftmijt, een parasiet, nestelt zich maar wat graag in de bovenste huidlaag, graaft er tunneltjes, en legt er haar eitjes. De jonge mijten verlaten het nest twee weken later om op hun beurt een plek te zoeken om te broeden. Het ongewenste bezoek veroorzaakt een allergische reactie die vooral ‘s nachts vreselijk jeukt. Schurft is bovendien overdraagbaar via huidcontact, of indirect via de kledij of de lakens. Over de aandoening blijft veel schaamte bestaan, omdat schurft vaak rechtstreeks geassocieerd wordt met een gebrekige hygiëne. En hoewel schurft iedereen kan overkomen vormt netheid wel degelijk een risicofactor. Precies waarom schurft zo goed gedijt onder de kotstudenten in Antwerpen.

Ook in Leuven meldt een apotheker een grote vraag naar zalfjes tegen schurft. Dat is niet de eerste keer. Volgens KU Leuven is er geen sprake van een noemenswaardige opmars van schurft bij Leuvense studenten, hoewel er globaal genomen wel een toename is, net zoals dat in heel Vlaanderen zo is. “We zien dat al jaren, met wat ups en downs,” zegt KU Leuvenwoordvoerder Sigrid Somers. “Eerder dit jaar hoorden we gelijkaardige signalen uit Gent, en momenteel uit Antwerpen. In Leuven was er enkele weken geleden een opvallende piek, maar evenzeer in woonzorgcentra of kinderdagverblijven.” Studenten met symptomen raadt KU Leuven aan een arts te contacteren. “Het wordt vaak laat vastgesteld waardoor het soms reeds doorgegeven werd. Dat in combinatie met een hogere resistentie tegen de gangbare behandeling met zalf verklaart de opmars,” besluit Somers. Bij het UCLL klinkt een gelijkaardige boodschap. “Op dit moment is er bij geen van onze studenten schurft vastgesteld. Onze oproep om waakzaam te zijn was dus ook proactief.” Beter voorkomen dan genezen dus.