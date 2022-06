Na overlijden Sanda Dia scherpen Leuvense scholen doopcharter aan: “Verantwoordelijkheid, respect, veiligheid en verbinding”

Sanda Dia

Eerder dit academiejaar werd op Leuvens grondgebied al een einde gemaakt aan de praktijk van schachtenverkoop per opbod, een rechtstreeks gevolg van de dood van KU Leuvenstudent Sanda Dia. Het aangescherpte doopcharter gaat nog een stapje verder door in te zetten op individuele verantwoordelijkheid. Voortaan zijn er bij elke doop duidelijke rollen verplicht te verdelen: een hoofdverantwoordelijke, een EHBO-verantwoordelijke en een controlepersoon. In een apart hoofdstuk veiligheid geeft het charter duidelijke grenzen aan de omgang met alcohol en attributen. Iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag, waaronder dwang, vernedering of geweld wordt expliciet uitgesloten. Nog verboden is iedere vorm van geur- of lawaaihinder voor omstaanders, en dat zowel overdag als ‘s nachts, of het gebruik van levende dieren. “Alle activiteiten moeten op voorhand gemeld worden via de activiteitenkalender: hierbij moet een draaiboek gevoegd worden waarin alle verantwoordelijken, opdrachten, locaties en gebruikte producten worden beschreven. De draaiboekencommissie toetst dat in dialoog met de studentenorganisatie aan het nieuwe Charter en ziet er op toe dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd,” zegt studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe.