Na incident met hakbijl en schoenendiefstal uit Action is Walter ‘Pico’ Michiels rijp voor internering volgens parket: “Hij kan zich daar niet in vinden”

Walter Michiels (58) is sinds 22 april vrijgelaten uit de hulpgevangenis van Leuven. Zijn verblijf daar verliep zeer tumultueus . Hij kon er wel onderzocht worden door een gerechtsdeskundige en zijn verslag liet weinig aan de verbeelding over. “Hij vindt het onzin”, zei zijn advocate daarover. Die bracht hem een maand geleden nog een bezoek in de gevangenis en toen stond haar cliënt nog “verbaal sterk.” Ondertussen heeft ze geen rechtstreeks contact meer met hem. Hij daagde zelf dan ook niet op in de rechtbank. Hij moest er zich nog verantwoorden in drie dossiers uit 2021. Op 16 mei zat Michiels aan zijn chalet in Kessel-Lo zeven scoutsjongeren achterna met een hakbijl . Toen hij die naar de jongeren gooide, greep hij naar een mes. De politie kon hem uiteindelijk meepakken, maar dat was niet voor lang.

Drie weken later ging Michiels shoppen in de Action in Leuven. Hij zette zijn oude schoenen in de rekken en ging aan de haal met een nieuw paar. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera’s. De man bleek flink boven zijn theewater te zijn. Dat was hij ook op 18 november dat jaar. In dronken toestand werd Michiels toen betrapt met een dolkmes in Kessel-Lo. De uitleg dat hij de bajonet nodig had om in zijn bos te werken, bracht weinig zoden aan de dijk. Daarnaast werd hij nog aangetroffen met een zakmes in het stadspark in Leuven en met twee gestolen blikjes bier uit een Carrefour-filiaal.