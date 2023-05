Na het muzikaal vuurwerk van Stir ’t Up staat CABRÓN vanavond op het podium van Libertadfeesten

De populaire coverband Stir ’t Up liet het publiek tot in de Muntstraat dansen tijdens de Libertadfeesten. Of CABRÓN daar ook in slaagt, weten we vanavond want dan staat de band die ooit nog op tournee ging met Therapy? op het kleine maar gezellige podium van café De Libertad.