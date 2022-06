Na geslaagd experiment met elektrische bevoorrading in Leuven breidt AB Inbev vloot e-trucks uit

AB Inbev investeerde in tien Volvo FE elektrische trucks, bovenop de e-truck van Volvo die nu al de ronde doet in Leuven, en de MAN e-truck in Brussel: goed voor een vloot van twaalf elektrische vrachtwagens. Daarmee reduceert de brouwer haar jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 ton, het equivalent van meer dan 83 personenvoertuigen met benzinemotor. De elektrische trucks zullen vanaf dit najaar worden ingezet in Leuven, Brussel, Gent en Luik. De aanschaf van het elektrische transport past binnen de Net Zero-doelstelling van het bedrijf. “De vele voordelen van elektrische stadsbelevering hebben we vastgesteld in de praktijk na de tests in Leuven en Anderlecht: geen uitstoot, minder lawaai en aangenaam rijden voor onze chauffeurs,” zegt Philippe Seminck, Logistics Director BeNeLux en Frankrijk. “Het is dus evident dat we opschalen.”