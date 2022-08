Na de ontslagen bij Muziekodroom in Hasselt: hoe staat Het Depot in Leuven ervoor na de moeilijke coronajaren?

Leuven Hét event van het jaar komt eraan en feesten mag weer zoals vroeger: “Herbruik­ba­re bekers worden de grote test op de 72ste Jaarmarkt”

De ‘Maandag van Leuven Kermis’ is een begrip in Leuven en dit jaar mag er weer gefeest worden zoals de Leuvenaars het zich nog herinneren van voor de coronajaren. Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) verwacht meer dan 100.000 bezoekers in de binnenstad op 5 september. Vanaf dit jaar moet er wel verplicht met herbruikbare bekers worden gewerkt aan de buitenstanden, en daar hebben heel wat uitbaters toch vragen bij.

13:20