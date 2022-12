Na de Leuven Night Run nu ook City Walk Leuven: “Wandelen door historische gebouwen”

Het succes van de Leuven Night Run inspireerde de stad Leuven om ook voor wandelaars een belevingswandeling uit te werken. Met wandelclub WSP Heverlee-Leuven werd alvast een geschikte partner gevonden. Meer concreet gaat het om een standswandeling van 6, 7 of 8 kilometers die je kan combineren tot een tocht van liefst 21 kilometer. Op 10 december vindt de eerste editie plaats en Leuvens schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) is alvast enthousiast. “Al voor coronajaren merkten we dat de wandelsport aan populariteit won bij een breed publiek. Sinds de pandemie boomde het helemaal want mensen willen opnieuw connectie maken met hun omgeving. Ook het aspect beleving speelt een belangrijke rol voor mensen die sporten. Dat zien we met de Leuven Night Run of de Leuven Ride tijdens de Tour of Leuven-memorial Poeske Scherens. Door nu samen met WSP een wandeling aan te bieden door historische gebouwen hopen we de mensen nog enthousiaster te maken.”