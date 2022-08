N-VA wil ook wandelaars verwelkomen op Leuven Night Run: “Mag het nog wat meer zijn?”

Op 27 augustus is het weer tijd voor een nieuwe editie van Leuven Night Run, de populaire loopwedstrijd langs de mooiste plekjes in het hart van de stad. N-VA Leuven zijn blij met het succes van het sportieve evenement en zien zelfs nog mogelijkheden om uit te breiden. “Waarom zouden we het event niet uitbreiden voor wandelaars? Niet iedereen is in staat om de afstand -drie of tien kilometer- al lopend af te leggen. Al jaren stellen we ons de vraag: mag het nog wat meer zijn? Ook wandelaars toelaten is een win-win. Nog meer Leuvenaars zouden aangespoord worden om in beweging te komen en de stad zou haar aantrekkelijke troeven nog meer kunnen uitspelen”, zegt gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA).