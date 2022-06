N-VA vraagt grondige aanpassingen aan mobiliteitsplan Kessel-Lo: “Stadsbestuur moet huiswerk opnieuw maken”

Fractievoorzitter Zeger Debyser: “Na enig aandringen, kreeg ik inzage in de verschilplotten. Dat zijn de cijfers die aangeven in welke straten meer of minder verkeer wordt verwacht. Wat vele Kesselaars vrezen, wordt door die cijfers ook aangetoond. In de woonstraten zijn er duidelijke winnaars en verliezers omdat het verkeer wordt verschoven. De objectieve redenen voor deze keuze zijn niet altijd duidelijk. We vragen het stadsbestuur van Leuven dan ook om maximale transparantie te bieden en alle studies, metingen en modellen op tafel te leggen.”

Verenigde buurtbewoners

Een niet mis te verstane analyse vanuit de grootste oppositiepartij die dicht aanleunt bij de opmerkingen van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK). De verenigde buurtbewoners vrezen ook dat de leefbaarheid in bepaalde straten in het gedrang komt en vragen het stadsbestuur om aanpassingen in het verkeersplan. Er werd zelfs gepleit om het plan niet op de gemeenteraad van juni goed te keuren maar het over de zomer te tillen na aanpassingen en terugkoppeling met de betrokken buurten. Schepen David Dessers (Groen) liet al weten dat er van uitstel van goedkeuring geen sprake kan zijn maar sluit niet uit dat er bij de uitrol van het plan nog wijzigingen doorgevoerd kunnen worden indien die nodig blijken te zijn. Volgens N-VA is het echter nu al duidelijk welke straten de spreekwoordelijke prijs zullen betalen in het huidige plan.

Quote Bij de invoering van het circulatie­plan in Leuven was er ook aandacht voor de luchtkwali­teit en fijn stof. Waarom wordt dat nu niet gemeten, zeker in straten met veel en extra verkeer? Ook op ontslui­tings­we­gen wonen mensen! Fractieleider Zeger Debyser (N-VA)

“Vanaf 200 wagens per uur komt de leefbaarheid van een woonstraat in het gedrang. Wij vrezen het ergste voor de Wautersstraat, de Werkhuizenstraat, de Elfnovemberlaan en de Prins Regentlaan als de plannen niet gewijzigd worden. Het huidige plan zal de congestie op de ontsluitingswegen doen toenemen en verschuift het verkeer naar de Langelostraat en de Jan Davidsstraat waar het verkeer sterk zal toenemen. Overleg met de buurgemeenten lijkt dan ook broodnodig. In het huidige onevenwichtige voorstel zal de Rodenbachstraat liefst 136 autobewegingen per uur extra krijgen en ook door de Kortrijksestraat komt er meer autoverkeer. Daar rijden wagens nu al op de stoep. Bovendien komt er extra verkeer bij in straten die op schoolroutes liggen zoals bijvoorbeeld de Liemingenstraat en de Elfnovemberlaan. En wie kan begrijpen dat het ongevallenkruispunt Elfnovemberlaan/Gemeentestraat nog meer verkeer zal krijgen? Waarom worden er geen fietspaden aangelegd in de F. Nackaertstraat in plaats van superbrede voetpaden?”, laat gemeenteraadslid Fred Debrun (N-VA) optekenen.

Volledig scherm De Gemeentestraat in Kessel-Lo is één van de verkeersaders waar je nog maximum 30 km/uur mag rijden. © Vertommen

Veel vragen bij oppositiepartij N-VA en fractieleider Zeger Debyser windt er dan ook geen doekjes om: “We hebben de indruk dat dit knip-en plakwerk het echte mobiliteitsvraagstuk uit de weg gaat. De aandacht voor voetgangers en fietsers is heel goed maar bij de invoering van het circulatieplan in het centrum van Leuven was er ook aandacht voor de luchtkwaliteit en fijn stof. Waarom wordt dat nu niet gemeten, zeker in straten met veel en extra verkeer? Ook op ontsluitingswegen wonen mensen! De bewoners van de pineutstraten hebben hun terechte bezorgdheden al overgemaakt aan de stad Leuven. Wij vinden alvast dat geen enkele Kesselaar slechter af zou mogen zij met dit plan. Het stadsbestuur zal zijn huiswerk dus grondig opnieuw moeten maken.”

