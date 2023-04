N-VA Leuven wil harde kantjes van onthardingsbeleid afvijlen: “De slinger slaat te ver door”

“Ze wilde duidelijk wraak nemen en lokte hem met seks”: ‘femme fatale’ krijgt zeven jaar cel nadat ze geblind­doek­te ex met kassei toetakelt

Ze zouden een seksfantasietje proberen. En toen gooide een passant plots een betonklinker tegen het hoofd van haar ex. Voor die versie van ‘de feiten’ kreeg Saskia S. (24) uit Huldenberg alleen maar opgetrokken wenkbrauwen in de rechtbank. De extreem jaloerse ‘femme fatale’ had die laatste seksdate, waarbij haar ex geblinddoekt vastgebonden werd aan een boom, immers goed voorbereid. En die kasseisteen knalde ze gewoon zelf tegen zijn hoofd.