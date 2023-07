N-VA Leuven vreest dat ontwerpkader Diestsesteenweg filedruk enkel zal doen toenemen: “Enkel door een goed alternatief te bieden kan je een modal shift creëren.”

FOTOREPO M-Street Art Lodging verwelkomt John Watts van Fischer-Z in zijn eigen kamer: “Ik vind het geweldig”

Vanavond worden de Beleuvenissen op gang getrapt met optredens van onder meer K’s Choice en Fischer-Z op de Oude Markt. De legendarische John Watts van Fischer-Z nam gisteren al zijn intrek in een hotelkamer in M-Street Art Lodging die helemaal aan hem is gewijd: “Dit is fantastisch. Ik ben er helemaal weg van”, aldus Watts.