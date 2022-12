N-VA Leuven vraagt raamstickers voor handels- en horecazaken die toilet beschikbaar stellen voor publiek

Een gelijkaardig voorstel werd eerder in Mechelen al goed onthaald. Leuven heeft dan wel een aanbod openbare toiletten, omdat die vaak in openbare gebouwen gelegen zijn, is het sanitair na openingsuren vaak niet toegankelijk. Zeker voor kleine kinderen, senioren, of bijvoorbeeld mensen met darm- en blaasproblemen, is dat nefast. Om het bestaande aanbod te verruimen, lanceren N-VA-raadsleden Debby Appermans en Frieda Aerts het proefballonnetje om handels- en horecazaken die hun toilet ter beschikking van het grote publiek stellen aan te duiden met een raamsticker. “Heel wat horeca- en handelszaken hebben een toilet dat vrij gebruikt mag worden, maar het is door de passanten vaak niet geweten. Daarom stel ik voor dat het stadsbestuur in Leuven een sticker ter beschikking stelt die handelszaken op hun raam kunnen hangen om aan te geven dat hun toilet openbaar gebruikt mag worden. Hierbij kan eventueel ook aangeduid worden of het toilet rolstoeltoegankelijk is,” zegt Appermans. Tijdens grote volksbijeenkomsten op zon- en feestdagen, zoals de zondagsmarkt, vraagt de partij bovendien om telkens een openbaar toilet te voorzien.